Германия

На марокканского игрока претендуют ряд клубов.

Защитник Боруссии Д Ашраф Хакими, контракт которого принадлежит Реалу, в трансферное окно станет целью для многих клубов, сообщает AS.

По данным источника, в межсезонье за марокканского футболиста сразятся Челси, ПСЖ и Ювентус. Также сохранить игрока на постоянной основе хотят дортмундцы.

Отмечается, что Хакими хотел бы вернуться в Реал, но "бланкос" не могут гарантировать игроку место в стартовом составе, что может вынудить фулбэка покинуть Мадрид.

В текущем сезоне защитник провел 37 поединков в футболке "шмелей", отличившись семью голами и десятью ассистами.