Германия

Испанский фулбек дал обширное интервью испанской прессе.

Альваро Одриозола покинул мадридский Реал в январе и присоединился к мюнхенской Баварии на правах полугодичной аренды. Однако, правый защитник по-прежнему считает, что Зинедин Зидан продолжает рассчитывать на него.

Футболист строго соблюдает карантинные меры, принятые в Германии, а также следит за новостями в Испании. На прошлой неделе Одриосола вернулся к тренировкам в малых группах, которые организовывала Бавария.

В интервью испанскому таблоиду 24-летний игрок рассказал, почему он уехал из Реала в январе и какие у него отношения с Зинедином Зиданом.

- Как вы справляетесь со сложившимся в мире кризисом?

- Конечно, я встревожен. Это беспрецедентная ситуация, которая затронула всех, и мы можем решить ее только вместе. Но я по натуре оптимист. Я хочу передать свою самую искреннюю благодарность медицинским работникам, полиции, военным со всего мира, которые являются настоящими героями во всей этой истории.

- Что лично тебя беспокоит в этой сложной ситуации?

- Я волнуюсь абсолютно обо всем. Вирус парализовал весь мир. Сначала никто не знал, как предотвратить то, что с нами происходит. Миру пришлось учиться приспосабливаться к ситуации, которая очень деликатна и была неизвестна еще несколько месяцев назад.

- А что ты думаешь об этом всем, как футболист?

- Футбол сейчас находится на втором, третьем или четвертом месте, или, возможно, еще дальше. Каждый день мы должны прислушиваться к тому, сколько людей умирает из-за вируса. Многие из них не смогли провести последние дни своей жизни со своими близкими и даже не смогли попрощаться. Это очень печально. Мы должны выиграть битву с коронавирусом.

- Как сейчас обстоят дела в Баварии?

- В Германии общество также осознало необходимость мер предотвращения. Мы в клубе следуем точным инструкциям о том, как следует соблюдать гигиену, когда мы ходим в супермаркеты, аптеки. Очень важно, чтобы мы строго соблюдали государственные и санитарные нормы в это время.

- Ты один из тех, кто считает, что футбол за закрытыми дверями является бессмысленным.

- Магия футбола — это люди, болельщики, атмосфера на трибунах стадионов. Я также понимаю, что телекомпании платят клубам много денег за трансляции матчей. Ясно, что клубы, игроки, болельщики, федерации и СМИ были бы заинтересованы в том, чтобы были полные стадионы. Но безопасность превыше всего.

- Что говорят в Баварии о возобновлении Бундеслиги?

- На данный момент мы можем руководствоваться только официальной информацией из Бундеслиги. Сейчас чемпионат приостановлен ​​как минимум до 30 апреля. Делать какие-либо другие прогнозы было бы абсурдом.

- Реал Мадрид связался с тобой по поводу возникшей ситуации?

- Да, Реал постоянно со мной на связи и постоянно беспокоиться обо мне.

- Почему ты решил уйти в аренду в январе этого года?

- Я посчитал, что пришло время искать новые возможности. И когда представился вариант столь легендарного клуба, как Бавария, я подумал об этом спокойно и наконец принял решение. Каждому футболисту важна практика, поэтому я принял предложение Баварии не задумываясь.

- Ты пришел в Баварию за игровой практикой, но так и не получил ее (за 10 игр, в которых Альваро мог сыграть, он принял участие только в двух матчах). Почему так?

- Любой переход требует времени на адаптацию. Как мы все знаем, трансферы в январе — самые нелегкие. В Баварии, как и в Реале, конкуренция очень высокая. До декабря команда не могла найти свой ритм, и как раз когда я приехал, Бавария выиграла две игры с общим счетом 8:1 против сильных соперников (Шальке, Майнц). С тех пор команда выиграла каждую игру, кроме ничьей против РБ Лейпциг (0:0). Попадание в стартовый состав является проблемой. Я пробыл в Мюнхене всего два месяца.

- Наверняка, ты рассчитывал на другой ход событий в Баварии?

- Я достаточно спокойно к этому отношусь. Я на сто процентов уверен в себе. Нет времени для сожалений. Впереди еще девять матчей в Бундеслиге, также есть Лига чемпионов и Кубок Германии. Нужно просто упорно работать. Но прежде нужно дождаться, когда ситуация в мире стабилизируется.

- В какой момент ты принял решение покинуть Мадрид?

- Первым, кто об этом узнал, был Зидан. Я много говорил с ним о том варианте, который у меня появился с Баварией. Мы много говорили о том, что это хороший для меня вариант. Он не хотел, чтобы я уходил, но он прекрасно понимал меня. Итак, я должен поблагодарить его за то, что он вошел в мое положение и дал свободу выбора.

- Ты был удивлен отсутствием доверия, которое у Зидана, казалось, было к тебе в начале сезона?

- Я один из тех людей, которые самокритично к себе относятся, когда дела идут не так, как хотелось бы. После травмы и перелома ключицы, которые я перенес в апреле прошлого года и которые не позволяли мне бегать три месяца, было трудно вернуться к своему уровню, приспособить свое тело к тем нагрузкам и ритмам, при которых я обычно играю и тренируюсь. За свою карьеру я никогда не спрашивал у тренеров, почему я не играю и Зидан не исключение. Несмотря на это, я могу сказать от чистого сердца, я действительно чувствую доверие со стороны Зидана и не сомневаюсь, что мое время в Реале еще придет.

- Считаешь ли ты, что твое будущее в Реале зависит от самого Зидана и не считаешь ли ты, что твое возвращение будет затруднительным до тех пор, пока команду тренирует Зидан?

- Я могу сказать только хорошие слова о Зидане. Он всегда хорошо ко мне относился, всегда говорил мне правду. Я живу сегодняшним днем, и я должен думать о Баварии до конца сезона. Когда все закончится, я поговорю с ним, чтобы узнать, что он думает по поводу меня. Впрочем, я чувствую большое доверие и уважение со стороны Зидана.

- Дани Карвахаль — крепкий орешек. Также в Реал может вернуться Ашраф Хакими из Дортмунда. Будет ли тебе еще труднее найти место в составе?

- Честно говоря, я чувствую себя привилегированным, чтобы иметь возможность находится в такой ситуации, в который я сейчас нахожусь. Я не могу перестать ценить то, что такие клубы, как Реал и Бавария сделали ставку на меня.

- Ты знаешь как трудно себе сделать имя в Мадриде. Ожидаешь ли ты, что тебе будет тяжело конкурировать с Карвахалем в Реале?

- Я достаточно уверен в своем потенциале и знаю, чем силен. Я не сомневаюсь в себе, потому что лучшая версия Одриосолы еще впереди. Футбол хорош тем, что он дает возможность доказывать это каждые три или четыре дня, так что я в восторге.

- Есть ли у тебя ощущения, что Реал пока не видел лучшую версию Одриосолы?

- У меня были хорошие матчи и я знаю, что моей единственной проблемой было отсутствие игрового времени. Игра каждого футболиста зависит прежде всего от стабильной практики. Когда игрок имеет больше игрового времени, это напрямую положительно влияет на его развитие.

- Ты перешел в Реал Мадрид (из Реал Сосьедад) вначале сезона-2018/19. Сезон для команды оказался провальным, а каким он был для тебя?

- Я всегда говорил, что один сезон в Реале равен трем в любом другом клубе. Это великие мастера не только в футбольном смысле, но и в жизненном. Конечно, этот сезон был достаточно хорошим для меня: я сыграл 22 матча и выдал девять результативных передач. Но позже мне не повезло получить травму на тренировке в середине апреля, которая не позволила мне закончить сезон.

- Что ты можешь сказать о текущих успехах Реала?

- В Ла Лиге у них еще вся борьба впереди, а в Лиге чемпионов они по-прежнему имеют шансы пройти в четвертьфинал, несмотря на домашнее поражении от Сити в первом матче.

- Ты хорошо выступил в дебютном сезоне в первой команде Реал Сосьедад (2017/18), что позволило тебе получить приглашение на чемпионат мира в Россию, а затем подписать контракт с мадридским Реалом. Это все случилось в течении одного года. Не слишком ли быстро это все произошло для тебя?

- Моя жизнь похожа на мою игру: полный вперед. Я верю, что в жизни все случается не просто так. Если так произошло, значит этому есть место быть.

- Есть ли какие-то твои собственные решения в спортивной карьере, о которых ты жалеешь?

- Мне 24 года, мне удалось осуществить свою мечту о дебюте в первой команде Реал Сосьедад. Я играл на Сантьяго Бернабеу в футболке мадридского Реала. Я был на чемпионате мира в составе сборной Испании и я сейчас играю за мюнхенскую Баварию. Я очень ценю то, что у меня есть на сегодняшний день и не собираюсь ни о чем жалеть.

По материалам Marca