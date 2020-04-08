Германия

По мнению игрока, в чемпионате Германии много времени уделяют атаке.

Защитник Леччи Джулио Донати, вернувшийся в Серию А в декабре, рассказал, чем отличается чемпионат Италии от Бундеслиги, где он провел семь лет, выступая за леверкузенский Байер и Майнц.

"Я горжусь тем, что играл в Лиге чемпионов когда выступал за Байер. Однако, Серия А мне больше импонирует. Меня привлек проект Ливерани, который просит защитников принимать участие в атакующей фазе. Наша сила — это командные действия. Это будет нашим преимуществом в борьбе за выживание", — приводит слова 30-летнего итальянца La Gazzetta dello Sport.

"После семи лет в Бундеслиге я был полон решимости вернуться в Серию А, потому что скучал по итальянскому футболу. В Бундеслиге не хватает тактики, там больше внимания уделяется атаке. Неудивительно, что там иногда можно увидеть камбэки со счета 0:3".

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