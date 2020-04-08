Германия

Функционер призвал перейти на систему весна-осень.

Исполнительный директор леверкузенского Байера Фернандо Карро выступил с предложением перейти на новый формат календаря из-за пандемии коронавируса.

"Нужно перейти на такую систему, чтобы все расписание помещалось в рамках одного календарного года. Тогда у команд будет время завершить сезон-2019/20 к октябрю или ноябрю, а в январе начать новый", — цитирует Карро Sport1.

"Если завершить сезон досрочно, немецкие клубы не получат денег от ТВ-контрактов. Без этих средств некоторые команды обанкротятся. Так что отмена сезона – не вариант".

Ранее сообщалось, что Немецкий футбольный союз выдвинул клубам условия, при которых сезон может возобновиться.

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