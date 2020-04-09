Германия

У берлинцев может появиться новый тренер еще до возобновления сезона.

Бруно Лаббадиа в ближайшие пару дней заменит Александра Нури на посту главного тренера Герты, утверждает kicker. Контракт со специалистом будет рассчитан до лета 2022 года.

Лаббадиа находится без работы с лета 2019, когда он покинул Вольфсбург спустя 16 месяцев успешной работы. Ранее в его карьере были Дармштадт, Гройтер Фюрт, Байер, Гамбург и Штутгарт.

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"Старая дама" хотела назначить на пост главного тренера Нико Ковача, однако не смогла договориться со своим бывшим полузащитником.

На момент остановки чемпионата Германии Герта шла на 13-м месте в турнирной таблице, опережая зону стыковых матчей на шесть очков.