Германия

Football.ua рассказывает о переменах в стане берлинского клуба.

Герта — далеко не самое грозное имя в немецком футболе. Клуб из года в год старается удерживать марку середняка Бундеслиги, ставя за изначальную цель как можно скорее обеспечить себе прописку на будущий сезон в элите, а если удастся зацепиться за что-то большее, то это уже безоговорочный успех. К примеру, шестое место в сезоне-2016/17, гарантировавшее участие в Лиге Европы (где берлинцы, к слову, сыграли против Зари), остается лучшим результатом команды за последние 10 лет. Последнее чемпионство датировано аж 1931 годом, а национальный Кубок и вовсе никогда не удавалось завоевать. Но в ближайшем будущем рядовая команда Бундеслиги может стать как минимум претендентом на зону Лиги чемпионов. Конечно же, благодаря деньгам.

Новая страница в истории Герты началась в июне 2019 года, когда 42-летний миллиардер Ларс Виндхорст выкупил 37,5% акций клуба, а в ноябре докупил еще 12,4% — доведя свою долю до максимально возможных, согласно правилам немецкого футбола, 49,9%. Это обошлось ему в более, чем 200 миллионов евро и стало инвестиционным рекордом Бундеслиги. Именно из этих денег берлинцы установили ряд личных трансферных рекордов, потратив наибольшее количество средств на новых игроков в январе среди всех клубов Европы. Но зачем Виндхорсту Герта?

Сам функционер не скрывал, что футбол его особо не интересует. Руководство клуба традиционно представлено советом директоров, а от своего имени миллиардер делегировал в совет лишь двоих представителей, оставив на свое усмотрение денежную сторону вопроса. Чего уж там, он и с командой впервые познакомился только в январе. Но Виндхорст, которого считают чуть ли не гением в экономике, углядел в Герте идеальный финансовый и маркетинговый проект. Функционер посчитал, что "старая дама" способна перерасти в бренд, который приносил бы по 200 миллионов евро в год. Как, скажем, ПСЖ. К слову, сейчас доходы Герты около 50 миллионов.

Виндхорст, хоть и не разбирается в футболе, искренне не понимал, почему в Лондоне, Риме, Париже и Мадриде есть свои топ-клубы, а в Берлине — нет. Также бизнесмен сразу дал понять, что Герта — это долгосрочный проект, и покупок под сотню миллионов ожидать не стоит. Клуб избрал путь постепенного развития, с привлечением как молодых талантов, так и опытных игроков.

Что же происходит сейчас? Помимо аномальной трансферной активности, Герта находится именно там, где ее и привыкли видеть — в середине или же в нижней части турнирной таблицы. Впрочем, другого результата ожидать было довольно опрометчиво. 30-миллионный Пьонтек провел лишь шесть поединков, забив по одному голу в Кубке и Бундеслиге. Тусар, приобретенный у Лиона за 25 миллионов, прибудет в Берлин лишь летом, молодые Кунья и Аскасибар продолжают адаптироваться в команде. По факту, новая Герта собирается прямо по ходу сезона, который можно назвать переходным периодом между прошлым и будущим.

Одним из элементов нового бренда должен был стать Юрген Клинсманн. В прошлом легендарный немецкий футболист занял пост технического директора клуба, а по ходу сезона и вовсе стал тренером команды. Изначальный план состоял в том, чтобы Клинсманн довел "старую даму" до конца сезона, а затем вернулся к административной деятельности.

В Бундеслиге Юрген провел девять поединков — трижды победил, три раза сыграл вничью и столько же раз проиграл. Герта оказалась в шести очках от зоны вылета, а Клинсманн, по его же словам, решил не нести ответственность за угрозу вылета и подал в отставку, огласив об этом с помощью поста на Facebook. Функционер хотел вернуться к роли технического директора сразу же, но "в бизнесе так никто не поступает", — сказал Виндхорст и прекратил сотрудничество с Клинсманном. Ответа от Юргена ждать долго не пришлось.

Сейчас же стало известно о том, что в планах у 55-летнего специалиста было пригласить в команду Месута Озила и Лукаса Подольски. Станет ли клуб реализовывать эти планы в будущем — вопрос открытый.

Так кто же возглавит столь амбициозный проект? На данный момент исполняющим обязанности главного тренера стал Александр Нури, который в своей тренерской карьере известен короткими периодами работы в Вердере и Ингольштадте. Вероятно, именно Нури и завершит с командой сезон, тем более что свою первую победу он уже отпраздновав, обыграв Падерборн. Другой вопрос, что затем следовали тяжелое поражение от Кельна и вырванная волевая ничья против Фортуны.

СМИ сообщали, что в шорт-листе Герты находятся Марк ван Боммель, Бруно Лаббадия и Рогер Шмидт, но эти имена меркнут по сравнению с другим реальным претендентом, который, скорее всего, и станет во главе новой эры берлинской команды.

Для Нико Ковача Герта — это родной клуб. Тут его воспитали как футболиста, тут он провел самую весомую часть своей карьеры, суммарно отдав восемь лет и проведя в футболке "старой дамы" около 250 поединков. Авторитетные немецкие медиа все как один ставят имя хорватского специалиста на первое место среди претендентов на вакантный пост. В целом, подобный ход был бы довольно логичным как для клуба, так и для тренера.

Ковач великолепно зарекомендовал себя в Айнтрахте, завоевав Кубок Германии. Его период в Баварии также можно оценивать по-разному. Опыта и авторитета управлять такой машиной ему не хватило, но свое чемпионство и Кубок в первый же сезон он также добыл. Так что Герта потенциально может получить уже титулованного молодого менеджера, а сам Ковач придет не в клуб-середняк, а в один из самых перспективных проектов всего европейского футбола.

Так кого же нам ждать в стане берлинцев в будущем? Футбольную общественность Герта сотрясла осенью, предложив за хавбека Арсенала Гранита Джаку 45 миллионов евро. Даже агент игрока, на фоне конфликта в команде, подтверждал, что швейцарцу интересен этот вариант. Пока все уляглось, но берлинцы однозначно вернутся к его кандидатуре летом.

Известен предметный интерес Марио Гетце, утратившего место в Боруссии Д. Кроме того, клуб, по информации СМИ, готов вернуть в Бундеслигу Юлиана Дракслера и того же Озила. И если еще год назад легкое недоумение вызывала бы сама мысль увидеть таких игроков в Герте, то сегодняшние финансовые возможности берлинцев вполне способны воплотить в жизнь подобные идеи. Как и было обещано, молодость команды будет подкреплена опытом.

Другой амбициозный проект — построить новую арену. Помимо того, что Олимпиаштадион довольно большой и не совсем комфортный стадион, так он еще и не принадлежит самой Герте, а остается во владении муниципалитета города. Виндхорст планирует привлечь 250 миллионов евро, чтобы возвести новый дом для команды по соседству с Олимпиаштадион.

Есть все основания полагать, что сейчас мы наблюдает за рождением нового суперклуба Европы, который будет бороться в конечном итоге за победу в Лиге чемпионов. Конечно, не через год и, возможно, не через пять. Тем не менее, у болельщиков берлинцев есть все основания полагать, что заявлять о себе их скромный клуб в Бундеслиге будет уже со следующего сезона. Если сохранит прописку, конечно.

Герта попала в руки одного из талантливейших финансистов, который не знает футбол, но знает, как создать успешный и прибыльный проект. И Виндхорсту вполне по силам решить вопрос, который вызывает у него недоумение, почему в Лондоне, Риме, Париже и Мадриде есть свои топ-клубы, а в Берлине — нет.

Антон Рыбаков, Football.ua