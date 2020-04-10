Германия

Поляк в детстве восхищался французским нападающим.

Нападающий мюнхенской Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски признался, кто был его кумиром детства.

"Когда мне было лет 10-14, Дель Пьеро был лучшим игроком для меня. Тогда же моим кумиром стал Тьерри Анри. Он был потрясающим – не только забивал, но и делал все для команды. Помню, как легко он забивал голы за Арсенал из разных ситуаций", — цитирует поляка Bongdaso.

"Это было легко для него, я тоже хотел забивать много голов и многому научился у него. Хотел стать таким же игроком, как Анри, но быть Робертом Левандовски. До сих пор помню, когда впервые встретил Анри, то сказал: "Ух ты, я встретил своего кумира детства". Теперь он хочет мою майку".

Ранее о своем восхищении Анри высказался Лионель Месси.

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