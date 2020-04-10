Германия

Вашему вниманию десятка лучших голов по итогам марта в немецкой Бундеслиге.

Из-за пандемии коронавируса в немецкой Бундеслиге команды успели отыграть всего 11 матчей. Тем не менее команды сумели порадовать любителей футбола изящными голами. Вашему вниманию десять лучших результативных выстрелов в чемпионате Германии по итогам марта.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.