Германия

Мюнхенцы предлагают киперу соглашение до 2023 года.

Мануэль Нойер и мюнхенская Бавария продолжают переговоры относительно продления контракта.

По информации Bild, 34-летний вратарь запрашивает пятилетний контракт с окладом в 20 млн евро в год.

В свою очередь, "ротен" предлагают вратарю соглашение до 2023 гола с возможной пролонгацией еще на год.

Действующий контракт Нойера с Баварией истекает летом 2021 года. Уже этим летом к команде присоединится Александер Нюбель, который будет конкурировать с Нойером за место в основе.

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