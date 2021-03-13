Германия

Football.ua рассказывает о футболистах, о которых футбольный мир узнал благодаря Гамбургу.

В течение 55 лет Гамбург был завсегдатаем Бундеслиги, однако это закончилось в сезоне-2017/18, когда клуб понизился в классе и отправился во второй по силе дивизион Германии. "Динозавры" были последней командой, которая никогда не вылетала из немецкого первенства, ведь даже такие гранды, как мюнхенская Бавария и дортмундская Боруссия, оказывались за пределами футбольной элиты своей страны.

Из-за своего исторического статуса Гамбург считается настоящим футбольным достоянием Германии и поэтому неудивительно, что некоторые исключительно одаренные игроки примеривали на себя черно-бело-синюю форму, в том числе и в последние сезоны клуба в Бундеслиге.

В наши дни Гамбург чаще боролся за сохранение прописки в чемпионате Германии, а не конкурировал за главные награды, поэтому клуб из одноименного города регулярно терял своих лучших футболистов, продавая их другим командам. Но если бы Гамбург сохранял ключевых игроков, то смог бы собрать достаточно сильный состав. Представляем вам символическую экс-чемпиона Бундеслиги из ныне играющих известных футболистов или завершивших свои профессиональные карьеры совсем недавно.

Вратарь: Рене Адлер

Нынешний клуб: завершил карьеру

Матчей за Гамбург: 129

Рене Адлер — настоящая легенда Гамбурга, за который он выступал в период с 2012 по 2017 год. Все это время он являлся незаменимым в рамке ворот "динозавров" и провел 129 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 225 голов и сыграл 28 матчей на ноль.

В июле 2019 года пути Адлера и Гамбурга разошлись. Опытный голкипер на сезон отправился в Майнц, после чего повесил перчатки на гвоздь. Адлер является настолько безальтернативным вариантом на своей позиции для Гамбурга, что стал одним из немногих в данном топе, кто завершил профессиональную карьеру футболиста.

Правый защитник: Джонатан Та

Нынешний клуб: Байер

Матчей за Гамбург: 20

Воспитанник футбольной академии Гамбурга Джонатан Та, ранее игравший на позиции правого защитника, получил шанс проявить себя в первой команде "динозавров" в сезоне-2013/14. Его выступления были настолько впечатляющими, что Байер Леверкузен решил оформить его трансфер спустя два года после дебюта во взрослом футболе.

Немецкий центрбек значительно вырос в профессиональном мастерстве с тех пор, как присоединился к команде уровня Лиги чемпионов, поэтому получил заслуженный вызов в сборную Германии на Евро-2016, однако пропустил мундиаль в 2018 году. Несмотря на это, Та продолжает цементировать оборону Байера и нередко "сватается" прессой в более престижные команды.

Центральный защитник: Жером Боатенг

Нынешний клуб: Бавария

Матчей за Гамбург: 113

Возможно, один из лучших центральных защитников в мире, когда находится на пике своей формы... Жером Боатенг присоединился к Гамбургу в 2007 году после нескольких выступлений за берлинскую Герту, где он, вместе со своим братом Кевином-Принсом, пытался реализовать свой талант.



Боатенг провел три сезона с Гамбургом и пробился в стартовый состав национальной сборной Германии на чемпионате мира 2010 года, а затем отправился в Манчестер Сити. Не сумев закрепиться в стане "горожан", Жером спустя один сезон в английской Премьер-лиге вернулся на родину, подписав контракт с мюнхенской Баварией. Сейчас Боатенг является одним из самых высокооплачиваемых центральных защитников Европы.

Центральный защитник: Венсан Компани

Нынешний клуб: завершил карьеру

Матчей за Гамбург: 51

Какая же отменная связка центральных защитников могла бы быть у Гамбурга... После того, как Венсан Компани зарекомендовал себя в бельгийском Андерлехте, он совершил достаточно неожиданный переезд в Гамбург, несмотря на интерес многих других клубов.

Компани провел две полных кампании в Германии, прежде чем перейти к Манчестер Сити. Бельгийский центрбек стал настоящей легендой "горожан", в составе которых четырежды ставился чемпионом Англии, а также завоевал множество других личных наград и клубных трофеев.

В 2019 году Венсан Компани завершил свои выступления в АПЛ и вернулся в родной Андерлехт, заняв там пост играющего тренера. Позже бельгиец стал полноценным наставником "пурпурно-белых", и, вполне возможно, он в ближайшем будущем сможет успешно реализовать себя уже на тренерском поприще.

Левый защитник: Дуглас Сантос

Нынешний клуб: Зенит

Матчей за Гамбург: 88

Дуглас Сантос присоединился к Гамбургу в последний день трансферного окна в 2016 году и расценивался в качестве перспективного футболиста, судя по его выступлениям за сборную Бразилии на Олимпиаде.

Во многом защитник, который любил продвигаться вперед, запомнился своей связкой на левом фланге с Филипом Костичем, что оказалось крайне плодотворным для Гамбурга, однако, после вылета "динозавров" во вторую Бундеслигу, Сантос уехал в Зенит летом 2019 года.

ЦПЗ: Милан Бадель

Нынешний клуб: Дженоа

Матчей за Гамбург: 69

После того, как Милан Бадель в очередной раз выиграл хорватскую лигу с Динамо Загреб, он заслужил переход в более авторитетный европейский чемпионат, подписав контракт с Гамбургом в 2012 году.



Именно в составе немецкого клуба Бадель смог пробиться в звездную полузащиту сборной Хорватии, но задержался футболист в Бундеслиге всего на несколько сезонов, прежде чем присоединиться к Фиорентине, а после — к "Лацио".

С римским клубом Баделю удалось выиграть Кубок Италии в сезоне-2018/19, а сейчас хорват защищает цвета Дженоа.

ЦПЗ: Валон Берами

Нынешний клуб: Дженоа

Матчей за Гамбург: 23

Проведя большую часть своей карьеры в Италии в различных клубах, а также в Англии в составе Вест Хэма, швейцарский футболист из Косово принял новый вызов и переехал в Германию в 2014 году.



Он регулярно выступал в составе Гамбурге после подписания контракта, однако всего через один сезон Берами присоединиться к тогдашнему новичку английской Премьер-лиги — Уотфорду.

Швейцарец провел в Великобритании два года, прежде чем переехать в Удинезе и, в конечном итоге, закрепиться в Дженоа.

ЦАП: Хакан Чалханоглу

Нынешний клуб: Милан

Матчей за Гамбург: 38

Еще один поразительный талант, ставший известным футбольной общественности благодаря выступлениям за Гамбург, присоединился в 2013 году к второлиговому Карлсруэ, где его и заметила селекция "динозавров".

Чалханоглу продемонстрировал свои перспективы стать ключевым игроком спустя всего несколько месяцев после трансфера в Гамбург, забив невероятный штрафной в матче с Дортмундом с позиции, близкой к центру поля.

Спустя ряд успешных поединков Чалханоглу перешел в леверкузенский Байер, а потом стал игроком итальянского гиганта Милана, для которого он стал футболистом основного состава и главным креативщиком команды. Совсем нестранно, что "россонери" отчаянно пытаются продлить контракт с Хаканом, ведь уже предстоящим летом он рискует покинуть клуб на правах свободного агента.

Правый вингер: Сон Хын Мин

Нынешний клуб: Тоттенхэм

Матчей за Гамбург: 78

Из всех высших европейских лиг именно в Германии большинство южнокорейских игроков смогли заявить о себе, а Сон Хын Мин, пожалуй, самый лучший игрок своей страны, получивший признание в немецкой Бундеслиге.

Азиатский нападающий находился в системе Гамбурга еще с 2008 года, а уже в 2010 он получил вызов в первую команду.

Многочисленные голы и голевые передачи помогли Сону заработать переезд в Леверкузен и, после еще нескольких впечатляющих кампаний, он присоединился к Тоттенхэму, где стал одним из лучших футболистов мира на своей позиции.

Левый вингер: Филип Костич

Нынешний клуб: Айнтрахт

Матчей за Гамбург: 38

Как упоминалось ранее, Костич вместе с Дугласом Сантосом выстроили прекрасную связку на левом фланге Гамбурга после того, как серб перешел из Штутгарта в 2016 году.

Высокий уровень игры привел Костича в Айнтрахт, куда он перешел на правах аренды и сыграл большую роль в выходе клуба в полуфинал Лиги Европы.

Прошлым летом "орлы" выкупили сербского полузащитника на постоянной основе, однако интерес к игроку со стороны более статусных команд никуда не пропал.

Форвард: Эрик Максим Чупо-Мотинг

Нынешний клуб: Бавария

Матчей за Гамбург: 37

Вполне можно утверждать, что у Эрика Максима Чупо-Мотинга в Гамбурге получилось далеко не всё. Всего пять голов за четыре года — не самый лучший показатель даже для молодого футболиста атакующего плана, но камерунец не остановился на своем развитии.

Чупо-Мотинг провел весьма продуктивные сезоны как в Майнце, так и в Шальке, после чего перебрался в Сток Сити на правах свободного агента. Впрочем, надолго камерунский нападающий в английской Премьер-лиге не задержался, а причиной этому стало серьезное финансовое предложение от ПСЖ.

Откровенно говоря, от Чупо-Мотинга никто не ожидал, что он станет основным игроком парижского гранда, учитывая конкуренцию с более звездными и качественными футболистами атаки, но универсальность камерунца до их пор позволяет ему не пропадать с наших радаров. Теперь он выступает за главный клуб Германии — мюнхенскую Баварию.

Никита Евтушенко, Football.ua

В тексте использованы материалы Squawka​.