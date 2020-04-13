Германия

Один из главных талантов европейского футбола дал объемное интервью, в котором затронул все периоды своей непродолжительной, но уже яркой карьеры.

Трудно отрицать, что Эрлинг Холанд стал одним из главных открытий европейского футбола за последний год. Многообещающий форвард заявил о себе на юниорском чемпионате мира в 2019 году, который стал триумфальным для сборной Украины, однако норвежец смог сполна реализовать свой талант и на клубном уровне. Его уход из Зальцбурга был лишь вопросом времени, учитывая его игру и серьезный интерес со стороны многих топ-клубов, но именно дортмундская Боруссия оказалась убедительнее своих конкурентов и обзавелась исключительным футболистом.

Холанд получил много авансов как от прессы, так и от футбольной общественности, но нельзя утверждать, что это произошло незаслуженно. В футболке "шмелей" он провел с момента зимнего перехода 11 поединков, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи, но больше всего впечатляет, что столь внезапный и большой успех никак не повлиял на личность 19-летнего нападающего.

На вопросы журналиста FourFourTwo Холанд в большей мере отвечал кратко и загадочно. Этого парня не интересуют медиа клише — красивые слова ради слов. Его лаконичность в ответах, кажется, не является причиной стеснительности, а наоборот — свидетельствует о его уверенности. Даже обычное интервью Эрлинг превратил в спорт, где журналист стал его оппонентом. Это очень сильно напоминает Златана Ибрагимовича, которого Холанд считает своим кумиром.

"Мне нравится менталитет Златана и его взгляд на многие вещи. Думаю, у меня всегда была такая же уверенность в себе, как у него. Мне также нравится, как он не боится постоянно бросать самому себе новые вызовы и переходить из одного клуба в другой. Регулярно менять чемпионат и страну — это непросто, но Златан, куда бы не приходил, реализует свои возможности с первых секунд. Мне нравится за этим наблюдать".

"Повторяю ли я путь Златана, говоря о голах с первых секунд? Было бы здорово! — смеясь заявил Холанд, — мы пока не общались с ним, но кто знает, что нас ждет в будущем. Посмотрим! Что касается сравнения меня и Златана, то мы оба являемся габаритными форвардами, но у нас разный стиль игры, который сложно сравнивать. Я тот, кто я есть".

Для любителей английского футбола имя Альфи Холанда, вероятно, не станет каким-нибудь открытием. Норвежец является не только отцом Эрлинга, но и бывшим полузащитником национальной сборной своей страны. Практически всю свою профессиональную карьеру Альфи провел в Англии, где защищал цвета Ноттингем Фореста, Лидс Юнайтед и Манчестер Сити, поэтому Холанд-младший определенный период своего детства провел в Соединенном Королевстве.

"Мне было четыре года, когда мы жили в Лидсе, и когда я вижу свои фотографии в детском саду, у меня появляются воспоминания, но я мало что помню об Англии. Когда отец играл там, я был слишком маленьким, чтобы понять, что он футболист. В возрасте пяти или шести лет я уже знал, что он играл в Премьер-лиге и за сборную Норвегии. Он немного рассказывал об этом, и я видел видео с его голами. На самом деле, его взятия ворот были довольно красивыми!"

История конфликта между Альфи Холандом и Роем Кином известна если не всем, то многим футбольным болельщикам. В далеком 2001 году легенда Манчестер Юнайтед решил отомстить норвежцу за обвинения в симуляции в 1997, когда Рой действительно получил травму. Во время манчестерского дерби ирландец влетел шипованной подошвой бутсы в ногу Холанда-старшего, тем самым поставив крест на его карьере. Данный эпизод Эрлинг, по понятным причинам, комментировать не стал. Вместо этого молодой форвард рассказал о том, как отец повлиял на его карьеру.

"Отец никогда не показывал видео того эпизода. Его выступления за разные команды АПЛ сделали меня болельщиком тех клубов. Конечно, ты должен их поддерживать, потому что ты болеешь за своего отца. Поскольку я являюсь его сыном, на меня всегда оказывалось особое давление, но мне это нравится. Это всегда было моей мотивацией, чтобы стать лучше, чем он, и жить так, как жил он — за счет футбола. Это, возможно, лучшая работа, которую только можно иметь".

"Мой папа был полузащитником, но меня всегда тянуло в нападение. Честно говоря, быть нападающим веселее, чем опорным хавбеком! Впрочем, мы всегда много разговаривали о футболе, с тех пор как я начал играть. Мы и сейчас это делаем. На протяжении всей моей жизни он был примером для подражания".

Холанд довольно быстро стал оправдывать надежды, получив вызов в сборную Норвегии U-15 в 2015 году, где самым запоминающимся моментом стал его гол в самом начале матча с центра поля.

"Тот гол действительно получился красивым. Это было в 2015 году в сборной Норвегии до 15 лет. Пожалуй, это был самый лучший гол, который я когда-либо забивал".

Юный Эрлинг сумел "взорвать" интернет и за пределами поля, записав со своими тогдашними партнерами по сборной весьма необычный рэп-клип. Сейчас на этом видео 3,5 миллионов просмотров в YouTube.

"Что касается нашего видео, то оно получилось очень крутым! Тогда мы находились в расположении сборной U-16 или U-17. У нас был действительно долгий день, и нам нечего было делать, поэтому мы решили снять рэп-видео. Я думаю, что мои футбольные навыки намного лучше, но что на счет рэпа? Я не так уж и плох в этом деле. Ребята в Дортмунде порой проигрывают этот трек в раздевалке. Похоже, что им понравилось", — заявил в шутливой форме Холанд.

Несмотря на стремительный прогресс, в карьере перспективного форварда начало получаться далеко не все сразу. В первых 42 поединках за Мольде он забил всего 4 гола, но затем в следующих четырех матчах норвежец отличился семь раз. Переломный момент открыл Эрлингу дорогу в Зальцбург, который не пожалел на его трансфер 4,5 миллионов фунтов.

"Игра против Бранна в 2018 году сыграла ключевую в моей карьере. У меня был тяжелый предсезонный период, и я долго болел, но помню тот матч, как будто это было вчера. Забить четыре гола... После этого я понял, что мне нужно, чтобы улучшить свою результативность".

"Далее последовал переход в Зальцбург, что стало идеальным решением. В первой половине года я много тренировался и мало играл, но потом наступило лето, и я просто не успел оглянуться, как все изменилось. У нас появился новый главный тренер, который очень сильно мне помог. Джесси Марш — фантастический человек для меня".

Практически год назад Холанд попал в заголовки всех спортивных изданий, когда он в составе юниорской сборной Норвегии на чемпионате мира устроил настоящую голевую феерию в ворота Гондураса, записав на свой счет 9 голов в том матче. Впоследствии Эрлинг стал лучшим бомбардиром турнира, забив в два раза больше голов, чем кто-либо другой.

"Это была хорошая игра. Я забил столько голов, сколько мне удавалось только в детстве. Не помню, какой у меня рекорд, но я забивал очень много, когда был младше. В любом случае, то был фантастический день, но... VAR остановил меня! — смеясь заявил Холанд, — если бы VAR был на моей стороне, я бы забил 11 мячей тогда, так что этот факт меня немного разочаровал"

Впрочем, дальнейший успех ожидал Холанда впереди. После чемпионата мира ему предстояло дебютировать с Зальцбургом в Лиге чемпионов, где он в рамках группового этапа забил 8 голов и стал третьим самым молодым автором хет-трика в ЛЧ после Уэйна Руни и Рауля.

"Я давно мечтал выступить в этом турнире. Мне нравится гимн Лиги чемпионов, поэтому я часто его напеваю. Дебютный гол? Знаешь, в следующий раз я не смогу так долго его праздновать, потому что после такого всплеска эмоций у меня просто не осталось сил, но в то же время я почувствовал облегчение".

После фееричных выступлений как на внутренней арене, так и в Лиге чемпионов, многие клубы заинтересовались Холандом, у которого в контракте была заманчивая опция выкупа в размере 18 миллионов фунтов. Агент норвежца Мино Райола подтверждал факт ведения переговоров с несколькими командами, а среди претендентов на таланта назывались Ювентус, Барселона, Реал Мадрид, РБ Лейпциг, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

Как можно заметить, у Холанда было множество вариантов продолжения карьеры, но, посоветовавшись с Райолой и со своим отцом, самым правильным решением форвард рассматривал трансфер в дортмундскую Боруссию, которая знаменита на европейской арене своим умением правильно работать с молодежью.

"Конечно, я и раньше видел болельщиков Дортмунда, но когда в клубе мне показали видео, я понял что здесь просто потрясающие фанаты. У меня было очень хорошее предчувствие касательно Боруссии с первого момента, и именно поэтому я оказался здесь. Мне понравился клуб, его история и работа персонала. Мы решили, что Дортмунд будет лучшим вариантом. Так это и произошло".

Главным же фаворитом в гонке за Эрлингом долгое время называли Манчестер Юнайтед. Сам футболист неохотно комментирует интерес "красных дьяволов", но не скрывает, что ему льстит такая сильная заинтересованность со стороны топ-клубов.

"Я не обсуждаю это. Я могу говорить только о себе и о своем нынешнем клубе. Всегда приятно, когда тобой интересуются. Это значит, что ты движешься в правильном направлении".

Дебют в Бундеслиге прошел в лучших традициях норвежского нападающего. Он вышел на замену в матче с Аугсбургом, когда его команда проигрывала со счетом 1:3. Пробыв на футбольном поле три минуты, Холанд забил гол. Через 23 минуты новичок "шмелей" записал на свой счет хет-трик, а Боруссия Д одержала победу (5:3).

"Я никогда не мог ожидать, что именно так все начнется. Главный тренер только сказал, чтобы я продолжил показывать то, что показывал, и попытался изменить ситуацию... И я это сделал".

"Откровенно говоря, я не удивлен своей результативности, ведь я занимался этим всю свою жизнь. Это было моей целью с того момента, как я стал старше. Я всегда знал, что буду хорошим футболистом, но все началось слишком быстро. Мне нравится эта скорость развития событий! Думаю, я смогу стать лучшим нападающим в мире. Было бы здорово, не так ли?"

У Эрлинга Холанда есть все шансы для того, чтобы добиться своей главной цели и вписать свое имя в историю мирового футбола. Для этого у него есть не только правильный подход к делу, но и наглядный пример в лице Альфи Холанда. Он с детства мечтает превзойти достижения своего отца, но, возможно, это уже произошло?

"Нет, нет. Но я надеюсь, что однажды это станет реальностью", — настаивает Эрлинг Холанд.

FourFourTwo, перевод: Никита Евтушенко, Football.ua