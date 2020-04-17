Германия

Милот Рашица может сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

РБ Лейпциг присоединился к дортмундской Боруссии в списке претендентов на вингера Вердера Милота Рашицу, утверждает Kicker.

Контракт косовара с бременцами рассчитан до лета 2022 года. В нем прописаны отступные в 38 млн евро, но эта сумма может значительно снизиться, если Вердер вылетит во Вторую Бундеслигу. Но даже если бременцы сохранят прописку, предполагается, что они будут согласны продать игрока дешевле.

В нынешнем сезоне бывший игрок Витесса провел 20 матчей в Бундеслиге, отметившись семью голами и четырьмя ассистами. Еще три гола и ассист он записал на свой счет в четырех играх Кубка Германии.

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