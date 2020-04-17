Германия

Похоже, нападающий Вердера сменит клуб в ближайшее трансферное окно.

Крайний форвард Вердера Милот Рашица интересен дортмундской Боруссии, однако перейдет в Лейпциг, сообщает издание Weser Kurier.

В переходе игрока заинтересован лично главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн.

Клаусула Милота составляет 38 млн евро, но она может значительно снизиться, если Вердер вылетит из элитного дивизиона. После 24 сыгранных матчей бременцы занимают предпоследнее место в турнирной таблицы, отставая от зоны переходных матчей на 4 очка (при этом они сыграли на поединок меньше Фортуны).

На счету Рашицы 10 голов и 5 ассистов в 24 матчах за Вердер во всех турнирах.

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