Германия

"Красные" не обращались к "быкам" касательно их лучшего форварда.

В последнее время все чаще появляются слухи, что Ливерпуль заинтересован в услугах Тимо Вернера.

24-летний футболист может быть выкуплен за 51 миллион фунтов, что делает его привлекательной фигурной на трансферном рынке.

Однако президент РБ Лейпцига Оливер Минтцлафф опроверг слухи, что Ливерпуль делал предложение о покупке Вернера.

"Ни Клопп, ни Румменигге не выходили на контакт со мной", — приводит слова Минтцлаффа General-Anzeiger.

Отметим, что контракт Вернера с РБ Лейпцигом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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