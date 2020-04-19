Германия

Немцы оптимистично настроены на переговоры с игроком.

Руководство Боруссии Д уверено, что им удастся договориться с Реалом о выкупе контракта крайнего защитника Ашрафа Хакими, который выступает за команду на правах аренды, сообщает Bild.

По данным источника, мадридцы все больше склоняются к тому, что марокканского футболиста следует продать, чтобы покрыть ряд финансовых потерь на фоне кризиса.

Кроме того, ранее СМИ сообщали, что и главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан не заинтересован в услугах Хакими, и не станет препятствовать его уходу на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что за крайнего защитника намерены побороться целая плеяда европейских топ-команд.