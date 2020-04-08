Ряд ведущих клубов пытаются подписать марокканского защитника.
Ашраф Хакими, getty images
08 апреля 2020, 16:32
В ближайшее трансферное окно Ашраф Хакими будет "лакомым кусочком" для огромного количества клубов, сообщает Mundo Deportivo.
В их число входят Челси, Тоттенхэм, Арсенал, Ювентус, Бавария, Боруссия Д и Пари Сен-Жермен.
Источник уверяет, что возможность трансфера марокканца будет зависеть исключительно от решения Зинедина Зидана.
Напомним, что ранее агент игрока опроверг информацию о продлении контракта с Реалом.