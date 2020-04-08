Испания

Ряд ведущих клубов пытаются подписать марокканского защитника.

В ближайшее трансферное окно Ашраф Хакими будет "лакомым кусочком" для огромного количества клубов, сообщает Mundo Deportivo.

В их число входят Челси, Тоттенхэм, Арсенал, Ювентус, Бавария, Боруссия Д и Пари Сен-Жермен.

Источник уверяет, что возможность трансфера марокканца будет зависеть исключительно от решения Зинедина Зидана.

Напомним, что ранее агент игрока опроверг информацию о продлении контракта с Реалом.