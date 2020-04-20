Карл-Хайнц Румменигге не сомневается в том, что голкипер останется.
Мануэль Нойер, getty images
20 апреля 2020, 21:24
Мануэль Нойер продлит контракт с Баварией, сообщает Кристиан Фолк со ссылкой на генерального директора мюнхенцев Карла-Хайнца Румменигге.
Главными проблемами в согласовании новой сделки были финансовые аппетиты немецкого голкипера, а также длительность контракта.
В текущем сезоне опытный вратарь сыграл на клубном уровне 37 поединков во всех турнирах, в которых он пропустил 38 голов и провел 15 "сухих" матчей.
Напомним, что ранее Бавария продлила контракт с Альфонсо Дэвисом.