Германия

Карл-Хайнц Румменигге не сомневается в том, что голкипер останется.

Мануэль Нойер продлит контракт с Баварией, сообщает Кристиан Фолк со ссылкой на генерального директора мюнхенцев Карла-Хайнца Румменигге.

Главными проблемами в согласовании новой сделки были финансовые аппетиты немецкого голкипера, а также длительность контракта.

В текущем сезоне опытный вратарь сыграл на клубном уровне 37 поединков во всех турнирах, в которых он пропустил 38 голов и провел 15 "сухих" матчей.

Напомним, что ранее Бавария продлила контракт с Альфонсо Дэвисом.