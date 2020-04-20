Германия

Канадский футболист согласовал новую сделку с мюнхенцами.

Бавария продлила контракт с Альфонсо Дэвисом до лета 2025 года, сообщает официальный сайт клуба.

19-летний игрок перебрался в стан мюнхенцев из Ванкувера в январе 2019 года за 10 миллионов евро.

В этом сезоне Альфонсо Дэвис провел 32 поединка в футболке Баварии, забив гол и сделав восемь результативных передач.

Напомним, что чемпион Германии не может договориться с другим защитником — Давидом Алабой.