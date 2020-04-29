Германия

Мюнхенцы не оставляют идею пригласить вингера.

Главный тренер Баварии Ханси Флик провел телефонный разговор с крайним полузащитником Манчестер Сити Лероем Сане, сообщает 90min.

По данным источника, в результате переговоров, стороны достигли определенного успеха в вопросе личного соглашения игрока с клубом.

Ранее председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что "красные" всерьез заинтересованы в Сане, но готовы за него заплатить лишь 30-50 миллионов евро.

Напомним, немецкий футболист пропустил весь текущий сезон из-за травмы, которую он получил в августе в матче за Суперкубок Англии.