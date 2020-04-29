Германия

Защитник поведал о секретах успеха в стане "красных".

Крайний защитник Баварии Альфонсо Дэвис рассказал, почему сумел закрепиться в основе команды в текущем сезоне.

"Я горжусь своим достижением, но сейчас думаю, что это все благодаря команде, с которой я нахожусь".

"Бавария играет хорошо, и у нас есть левый защитник мирового класса, Давид Алаба, который играет рядом со мной и помогает мне во всем".

"Я начинал как вингер, даже сыграл пару игр. Прямо сейчас моя главная позиция — левый защитник. Я наслаждаюсь каждым моментом, но в будущем я все еще вижу себя как левого защитника. Я не вижу, чтобы это изменилось в ближайшее время", — цитирует Дэвиса Goal.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы продлили контракт с канадским футболистом до 2025 года.