Германия

Немецкий специалист заявил, что ставит перед собой лишь амбициозные задачи.

Главный тренер мюнхенской Баварии Ханси-Дитер Флик

"В Баварии победа в Бундеслиге и Кубке Германии — это, можно сказать, обязанность, и все стремятся взять требл. Вы всегда должны стремиться к постоянному совершенствованию и извлечению максимальной пользы из своих навыков. Я не исключение".

"Конечно, в конечном итоге, речь идет о титулах, но сегодня одних только побед недостаточно. Но я могу полностью отождествить себя с амбициями Баварии, для которой победы со счетом 1:0 недостаточно", — цитирует немца официальный сайт "ротен".

Ранее сообщалось, что Флик провел переговоры с Сане по поводу трансфера в Баварию.

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