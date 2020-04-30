Германия

Главный тренер мюнхенцев останется в клубе до 2023 года.

Наставник Баварии Ханс-Дитер Флик подписал новый контракт с клубом, рассчитанный до лета 2023 года, сообщил официальный сайт мюнхенцев. Соглашение об этом было достигнуто еще в начале месяца.

Флик возглавил Баварию по ходу этого сезона, сменив уволенного Нико Ковача. Под его руководством команда сумела вернуться на первую строчку в Бундеслиге. Также мюнхенцы вышли из группы в Лиге чемпионов и разгромили в первом матче 1/8 финала Челси 3:0 на выезде.

Ранее Football.ua разбирал, почему Ханси Флик достоин продолжить работу с Баварией.

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