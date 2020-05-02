Представляем вашему вниманию видео лучших голов Баварии в период с 2010 по 2019 год.
Роберт Левандовски и Франк Рибери, Getty Images
02 мая 2020, 08:59
Пока все топовые европейские чемпионаты на паузе из-за коронавируса, пресс-служба немецкой Бундеслиги продолжает радовать болельщиков различными футбольными видео подборками.
На этот раз Бундеслига составила топ из десяти самых красивых голов мюнхенской Баварии прошлого десятилетия. В этот список попали взятия ворот в исполнении Роберта Левандовски, Дугласа Косты, Франка Рибери и других футболистов "красных".
Напомним, ранее Бундеслига сделала подборку лучших результативных передач чемпионата в сезоне-2019/20.
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