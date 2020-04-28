Вашему вниманию очередное видео из чемпионата Германии.
ЮЛИАН БРАНДТ, GETTY IMAGES
28 апреля 2020, 22:59
Бундеслига приостановлена, но это не повод не вспоминать лучшие моменты из текущего розыгрыша.
Официальный Youtube-канал Бундеслиги предоставил подборку пяти лучших передач, в которую вошли ассисты Матса Хуммельса, Жерома Боатенга, Юлиана Брандта, Альфонсо Дэвиса и Воута Вегхорста.
Видео:
Ранее сообщалось, что ТОП-5 лучших полузащитников сезона.
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