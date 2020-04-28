Германия

Вашему вниманию очередное видео из чемпионата Германии.

Бундеслига приостановлена, но это не повод не вспоминать лучшие моменты из текущего розыгрыша.

Официальный Youtube-канал Бундеслиги предоставил подборку пяти лучших передач, в которую вошли ассисты Матса Хуммельса, Жерома Боатенга, Юлиана Брандта, Альфонсо Дэвиса и Воута Вегхорста.

Видео:

Ранее сообщалось, что ТОП-5 лучших полузащитников сезона.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.