Бундеслига приостановлена, но это не повод не вспоминать лучшие моменты из текущего розыгрыша. 

Официальный Youtube-канал Бундеслиги предоставил подборку пяти лучших передач, в которую вошли ассисты Матса Хуммельса, Жерома Боатенга, Юлиана Брандта, Альфонсо Дэвиса и Воута Вегхорста. 

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Ранее сообщалось, что ТОП-5 лучших полузащитников сезона

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