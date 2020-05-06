Германия 06 мая 2020, 07:18 Хакими — самый быстрый игрок текущего сезона в Бундеслиге Марокканец сумел развить максимальную скорость до 36,49 км/час. Ашраф Хакими, Getty Images 06 мая 2020, 07:18 Авторитетный портал Transfermarkt в своем Instagram опубликовал статистику самых быстрых игроков немецкой Бундеслиги в текущем сезоне. Самым быстрым в нынешней кампании является фулбек дортмундской Боруссии Ашраф Хакими, который в одном из матчей разогнался до 36,49 км/час. По сравнению с другими участниками топ-10 данного списка, Хакими имеет наибольший отрыв от своего преследователя. Фулбек быстрее второго Муссы Диаби из Байера на 0,54 км/час. Посмотреть эту публикацию в Instagram Hakimi is the fastest Bundesliga player of the season! ⚡️⚡️⚡️ —————————————————— #hakimi #bvb #borussia #borussiadortmund #bundesliga #coman #bayerleverkusen #bayernmunich #fcbayern #bmg Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official) 5 Май 2020 в 6:25 PDT Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Ашраф Хакими Команды Боруссия Д Источники Transfermarkt.de Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте