Германия

Марокканец сумел развить максимальную скорость до 36,49 км/час.

Авторитетный портал Transfermarkt в своем Instagram опубликовал статистику самых быстрых игроков немецкой Бундеслиги в текущем сезоне.

Самым быстрым в нынешней кампании является фулбек дортмундской Боруссии Ашраф Хакими, который в одном из матчей разогнался до 36,49 км/час.

По сравнению с другими участниками топ-10 данного списка, Хакими имеет наибольший отрыв от своего преследователя. Фулбек быстрее второго Муссы Диаби из Байера на 0,54 км/час.

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