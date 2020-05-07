Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших лонгшотов нынешнего сезона чемпионата Германии, которые привели к взятию ворот.

Пока все топовые европейские чемпионаты на паузе из-за коронавируса, пресс-служба чемпионата Германии продолжает радовать болельщиков различными футбольными видео подборками.

В этот раз немецкая Бундеслига составила топ из пяти самых красивых голов чемпионата с дальней дистанции в сезоне-2019/20. В этот список попали взятия ворот в исполнении Коутиньо, Тимо Вернера, Флориана Нойхауса и других.

Напомним, ранее Бундеслига составила подборку лучших голов и моментов Эрлинга Холанда в чемпионате Германии.

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