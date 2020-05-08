Рестарт высшего немецкого дивизиона запланирован на 16 мая.
Photo Bundesliga
08 мая 2020, 10:48
Немецкая Бундеслига официально объявила о возобновлении национального первенства. Дата рестарта — 16 мая. Об этом сообщает официальный сайт лиги. 16-го мая состоится сразу шесть поединков.
Также стоит отметить, что не сыгранный поединок 25 тура между Вердером и франкфуртским Айнтрахтом состоится 2/3 июня, между 29-м и 30-м турами. Согласно календарю, конец сезона в Германии запланирован 27 июня.
Расписание 26-го тура Бундеслиги:
|Суббота, 16 мая
|Воскресенье, 17 мая
|Понедельник, 18 мая
|16:30. Боруссия Д — Шальке
|16:30. Кельн — Майнц
|21:30. Вердер — Байер
|16:30. РБ Лейпциг — Фрайбург
|19:00. Унион — Бавария
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|16:30. Хоффенхайм — Герта
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|16:30. Фортуна — Падерборн
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|16:30. Аугсбург — Вольфсбург
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|19:30. Айнтрахт Ф — Боруссия М
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Базовые даты проведения 27-34 туров, а также оставшегося матча 25 тура:
27 тур: 22 мая, пятница — 24 мая, суббота
28 тур: 26 мая, вторник — 27 мая, среда
29 тур: 29 мая, пятница — 1 июня, понедельник
Матч 25 тура Вердер — Айнтрахт Ф: 2 июня, вторник/3 июня, среда
30 тур: 5 июня, пятница — 8 июня, понедельник
31 тур: 12 июня, пятница — 14 июня, воскресенье
32 тур: 16 июня, вторник — 17 июня, среда
33 тур: все матчи состояться 20 июня, в субботу, в 16:30
34 тур: все матчи состояться 27 июня, в субботу, в 16:30
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