Германия

Рестарт высшего немецкого дивизиона запланирован на 16 мая.

Немецкая Бундеслига официально объявила о возобновлении национального первенства. Дата рестарта — 16 мая. Об этом сообщает официальный сайт лиги. 16-го мая состоится сразу шесть поединков.

Также стоит отметить, что не сыгранный поединок 25 тура между Вердером и франкфуртским Айнтрахтом состоится 2/3 июня, между 29-м и 30-м турами. Согласно календарю, конец сезона в Германии запланирован 27 июня.

Расписание 26-го тура Бундеслиги:

Суббота, 16 мая Воскресенье, 17 мая Понедельник, 18 мая 16:30. Боруссия Д — Шальке 16:30. Кельн — Майнц 21:30. Вердер — Байер 16:30. РБ Лейпциг — Фрайбург 19:00. Унион — Бавария 16:30. Хоффенхайм — Герта 16:30. Фортуна — Падерборн 16:30. Аугсбург — Вольфсбург 19:30. Айнтрахт Ф — Боруссия М



Базовые даты проведения 27-34 туров, а также оставшегося матча 25 тура:

27 тур: 22 мая, пятница — 24 мая, суббота

28 тур: 26 мая, вторник — 27 мая, среда

29 тур: 29 мая, пятница — 1 июня, понедельник

Матч 25 тура Вердер — Айнтрахт Ф: 2 июня, вторник/3 июня, среда

30 тур: 5 июня, пятница — 8 июня, понедельник

31 тур: 12 июня, пятница — 14 июня, воскресенье

32 тур: 16 июня, вторник — 17 июня, среда

33 тур: все матчи состояться 20 июня, в субботу, в 16:30

34 тур: все матчи состояться 27 июня, в субботу, в 16:30

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