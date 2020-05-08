Германия

Австриец вскоре может сменить клубную прописку.

Фулбек мюнхенской Баварии Давид Алаба попал в сферу интересов Барселоны и миланского Интера. Об этом сообщает Fichajes.

Австриец около месяца назад отклонил предложение Баварии относительно подписания нового контракта. Действующее соглашение 27-летнего защитника с "ротен" заканчивается летом 2021 года.

Футболист является лакомым кусочком для желающих его приобрести клубов, так как является достаточно универсальным защитником. Алаба без особых проблем может сыграть как слева в обороне, так и в центре.

В текущем сезоне Алаба отыграл 28 матчей за мюнхенцев во всех турнирах, отметившись 1 голом и 2 ассистами.

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