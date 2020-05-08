Американский полузащитник дебютировал за Боруссию Дортмунд в 17 лет и доказывает, что является одним из самых перспективных полузащитников мира. 

Представляем вашему вниманию нарезку игровых действий с участием Джованни Рейны. 

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