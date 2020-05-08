Германия 08 мая 2020, 17:27 Джованни Рейна: подборка "скиллов" американского полузащитника Боруссии Д Вашему вниманию нарезка лучших игровых действий Джованни Рейна. ДЖОВАННИ РЕЙНА, GETTY IMAGES 08 мая 2020, 17:27 Американский полузащитник дебютировал за Боруссию Дортмунд в 17 лет и доказывает, что является одним из самых перспективных полузащитников мира. Представляем вашему вниманию нарезку игровых действий с участием Джованни Рейны. Видео: Также смотрите ТОП-5 голов Бундеслиги с дальней дистанции сезона-2019/20. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Джованни Рейна Команды Боруссия Д Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте