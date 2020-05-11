Германия

Сроки, на которые выбыл немецкий хавбек, пока оцениваются.

Полузащитник Вольфсбурга Янник Герхардт выбыл на неопределенный срок из-за травмы, которую он получил на одной из тренировок команды девятого мая.

Как сообщает официальный сайт "волков", 26-летнему немцу диагностировали перелом лицевой кости. В данный момент футболист находится в больнице для более детального обследования. Точные сроки отсутствия Герхардта будут известны позже.

Напомним, что Вольфсбург — соперник донецкого Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы, а Янник — основной центральный хавбек немецкого клуба. Первый встреча этих команд в Германии завершилась победой "горняков" со счетом 1:2.

В текущем сезоне Янник Герхардт провел 20 матчей за Вольфсбург, в которых забил четыре гола.

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