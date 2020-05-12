Германия

Вингер может сменить прописку в межсезонье.

Крайний полузащитник Баварии Кингсли Коман в будущее трансферное окно может стать объектом борьбы между Барселоной, Реалом и Манчестер Сити, сообщает Sky Germany.

По данным источника, французский футболист готов рассмотреть вариант с уходом из клуба, так как мюнхенцы планируют на его позицию приобрести вингера Сити Лероя Сане.

В текущем сезоне 23-летний хавбек провел 24 поединка, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в межсезонье Баварию также может покинуть Давид Алаба, за которого могут сразится Интер и Барса.