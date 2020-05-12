Германия

Вероятно, косовар продолжит карьеру в стане "быков".

Как сообщает Bild, Лейпциг сумел опередить Ливерпуль в борьбе за нападающего Вердера Милота Рашицы.

По данным источника, руководство "быков" сумело достичь с косоварским футболистом личного соглашения, что он присоединится в будущее трансферное окно именно к немецкой команде.

Лейпциг, в свою очередь, видит в Рашице потенциальную замену форварду Тимо Вернеру, на которого как раз всерьез претендует Ливерпуль.

Контракт футболиста с бременцами рассчитан до 2022 года. В текущем сезоне на счету форварда Вердера 7 голов и 4 результативные передачи в 20 матчах Бундеслиги.