Германия

Немецкий специалист высказался о будущем своего экс-подопечного.

Впечатляющие выступления нападающего РБ Лейпциг Тимо Вернера в текущем сезоне Бундеслиги не могли не вызвать интерес многих европейских клубов. Спортивные издания связывают 24-летнего немца с возможным переходом в Баварию, МЮ, Реал, Барселону и Челси, но главным фаворитом в этой борьбе называют Ливерпуль.

Бывший главный тренер РБ Лейпциг Ральф Рангник посоветовал Вернеру продолжить работу под руководством Юлиана Нагельсманна, однако в случае смены клубной прописки специалист порекомендовал форварду выбрать Ливерпуль.

"Выбор чемпионата не менее важен, чем выбор команды. Чисто гипотетически, я вижу Вернера в клубе, который не обязательно делает ставку на владение мячом. Поскольку Тимо добился успехов под руководством Юлиана Нагельсманна, его самое главное оружие — это быстрое подключение к атаках и мощное их завершение".

"Учитывая это, я считаю, что ему идеально подошел бы Ливерпуль, стиль игры которого очень похож на наш. Несмотря на это, я бы предпочел, чтобы Тимо остался в Лейпциге. Он должен принять решение. Здесь он может снова сыграть в Лиге чемпионов в следующем году", — приводит слова Ральфа Рангника Bild.

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