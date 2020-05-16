Германия

Боруссия Д уничтожила Шальке после карантина

Эрлинг Холанд, Торган Азар и Юлиан Брандт оформили по два голевых действия в первом матче после возобновления Бундеслиги (4:0).

Боруссия Д — Шальке, Getty Images