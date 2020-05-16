Германия

"Шмели" без особых проблем сумели одолеть "горняков" в первом матче после возобновления чемпионата.

В рамках 26-го тура Бундеслиги Боруссия Дортмунд на своем поле принимала Шальке. Хозяева без проблем одолели гостей при пустых трибунах, отправив четыре гола в их ворота.

Это означает, что дортмундский коллектив впервые обыграл Шальке дома с 2015 года. Тогда в ноябре "шмели" оказались сильнее "горняков" (3:2).

С того времени в Рурском дерби Боруссия Д проигрывала или играла вничью на своем поле.