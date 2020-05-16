Германия

В Рурском дерби "шмели" оказались сильнее "горняков".

В рамках 26-го тура чемпионата Германии Боруссия Дортмунд принимала Шальке. Это первый поединок после возобновления сезона в Бундеслиге.

"Шмели" без проблем разгромили "горняков", а эта победа стала для хозяев первой на своем поле за пять лет.

Обзор матча:

Боруссия Д — Шальке 4:0

Голы: Холанд, 28, Геррейру, 45, 63, Азар, 48

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканжи — Хакими, Дауд (Гетце, 87), Дилейни (Балерди, 68), Геррейру (Шмельцер, 87) — Азар, Холанд, Брандт.



Шальке: Шуберт — Кенни (Беккер, 87), Тодибо (Матондо, 46), Настасич — Калиджиури (Калиджиури, 76), Сане, Маккенни, Ощипка — Арит, Раман (Бургшталлер, 46), Сердар (Шепф, 74).

Предупреждения: Дилейни, Пищек — Сане, Матондо.