Германия

"Селяне" на своем поле не сумели оказать должного сопротивления столичной команде.

В матче 26-го тура чемпионата Германии Герта отправилась на выезд к Хоффенхайму. Вероятно, в данном случае нет особой роли, проходит игра дома или на выезде — ведь болельщикам вход на стадион пока запрещен.

Хоффенхайм в первом тайме имел ударов по воротам даже больше, чем у Герты, однако за 16 минут во второй половине игры пропустил три гола, и уже отыграться не имел шансов.

Обзор матча:

Хоффенхайм – Герта 0:3

Голы: Акпогума, 58 (автогол), Ибишевич, 60, Кунья, 74

Хоффенхайм: Бауманн – Пош, Акпогума, Хубнер – Кадерабек, Гриллитч, Руди (Гейгер, 66), Цубер (Бруун-Ларсен, 66) – Сков, Бебу (Байер, 46), Баумгартнер (Элмкиес, 90)

Герта: Ярштайн – Пекарик, Бойата, Торунарига, Платтнхардт – Груич, Шелбед (Аскасибар, 87) – Лукебакио (Нганкам, 79), Кунья (Майер, 78), Миттельштадт (Дилросун, 90)– Ибишевич (Пьонтек, 79)

Предупреждения: Баумгартнер, Гейгер – Пекарик, Бойата, Груич.