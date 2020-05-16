Германия

Завершился поединок 26-го тура чемпионата Германии между Хоффенхаймом и Гертой.

То, чего так давно ждали поклонники футбола, свершилось. Футбол вернулся! Хотя бы частично, и пока только в Германии, но вернулся.

В рамках 26-го тура Бундеслиги на своем поле Хоффенхайм принимал Герту. Хотя здесь, пожалуй, разницы особо никакой нет: дома или на выезде. А все потому, что матч проходил без зрителей и, весьма вероятно, увидеть фанатов можно будет не скоро.

Вернемся к футболу. В первом тайме ничто не предвещало беды для "селян": они чуть больше били по воротам, чем Герта, но ни один из выстрелов не попал в створ ворот. Зато берлинский клуб в первом тайме схлопотал три желтых карточки.

Но как изменилась ситуация после перерыва. Возможно, дело в кондициях Хоффенхайма, но за 16 минут "селяне" пропустили три гола, один из которых от своего – Акпогума отличился автоголом. Отыграться уже не было шансов.

Напомним, что ФИФА одобрила пять замен по ходу встречи – этим воспользовалась Герта, выпустив максимальное количество игроков со скамейки запасных.

Хоффенхайм – Герта 0:3

Голы: Акпогума, 58 (автогол), Ибишевич, 60, Кунья, 74

Хоффенхайм: Бауманн – Пош, Акпогума, Хубнер – Кадерабек, Гриллитч, Руди (Гейгер, 66), Цубер (Бруун-Ларсен, 66) – Сков, Бебу (Байер, 46), Баумгартнер (Элмкиес, 90)

Герта: Ярштайн – Пекарик, Бойата, Торунарига, Платтнхардт – Груич, Шелбед (Аскасибар, 87) – Лукебакио (Нганкам, 79), Кунья (Майер, 78), Миттельштадт (Дилросун, 90)– Ибишевич (Пьонтек, 79)

Предупреждения: Баумгартнер, Гейгер – Пекарик, Бойата, Груич.