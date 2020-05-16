После возобновления чемпионата между собой встречались Аугсбург и Вольфсбург.

Минимальную победу добыли гости благодаря голу на 91-й минуте от Даниэля Гинчека. 

Обзор матча

Аугсбург — Вольфсбург 1:2
Голы: Едвай, 54 — Штеффен, 43, Гинчек, 90+1 

Аугсбург: Люте — Фрамбергер, Едвай, Сухи (Удуохай, 65), Макс — Байер, Хедира - Рихтер (Саренрен-Базее, 88), Левен (Кордова, 87), Варгас (Яго, 79) — Нидерлехнер.

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Брукс, Понграчич, Отавио (Руссильон, 87) — Шлагер, Арнольд — Жоао Виктор (Клаус, 75), Мехмеди, Брекало (Гинчек, 61) - Штеффен

Предупреждения: Сухи — Отавио, Арнольд, Клаус