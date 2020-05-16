Завершился очередной поединок 26-го тура чемпионата Германии.
Фото: twitter.com/FCA_World
16 мая 2020, 21:20
После возобновления чемпионата между собой встречались Аугсбург и Вольфсбург.
Минимальную победу добыли гости благодаря голу на 91-й минуте от Даниэля Гинчека.
Обзор матча:
Аугсбург — Вольфсбург 1:2
Голы: Едвай, 54 — Штеффен, 43, Гинчек, 90+1
Аугсбург: Люте — Фрамбергер, Едвай, Сухи (Удуохай, 65), Макс — Байер, Хедира - Рихтер (Саренрен-Базее, 88), Левен (Кордова, 87), Варгас (Яго, 79) — Нидерлехнер.
Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Брукс, Понграчич, Отавио (Руссильон, 87) — Шлагер, Арнольд — Жоао Виктор (Клаус, 75), Мехмеди, Брекало (Гинчек, 61) - Штеффен
Предупреждения: Сухи — Отавио, Арнольд, Клаус