Быстрый гол на 36-й секунде матча очень помог Боруссии Менхенгладбах обыграть Айнтрахт. 

Далее голы от Тюрама и Бенсебаини довели дело до победного конца — 1:3. 

Обзор матча

Айнтрахт – Боруссия М 1:3
Голы: Силва, 81 – Плеа, 1, Тюрам, 7, Бенсебаини, 72 (с пенальти)

Айнтрахт: Трапп – Туре, Абрахам (Хасебе, 74), Хинтереггер, НДика (Кор, 83)– Камада (Гачинович, 78), Соу (Силва, 46), Ильзанкер (Чендлер, 74), Роде, Костич – Дост

Боруссия М: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Вендт, 78) – Штробль, Нойхаус (Бенеш, 90) – Тюрам (Херрманн, 66), Хофманн, Плеа (Янчке, 90) – Эмболо (Штиндль, 78)

Предупреждения: Костич, Ндика, Силва, Ильзанкер, Кор – Эльведи.