В матче 26-го тура Бундеслиге сильнее оказались гости.
ФОТО: TWITTER.COM/EINTRACHT
16 мая 2020, 23:30
Быстрый гол на 36-й секунде матча очень помог Боруссии Менхенгладбах обыграть Айнтрахт.
Далее голы от Тюрама и Бенсебаини довели дело до победного конца — 1:3.
Обзор матча:
Айнтрахт – Боруссия М 1:3
Голы: Силва, 81 – Плеа, 1, Тюрам, 7, Бенсебаини, 72 (с пенальти)
Айнтрахт: Трапп – Туре, Абрахам (Хасебе, 74), Хинтереггер, НДика (Кор, 83)– Камада (Гачинович, 78), Соу (Силва, 46), Ильзанкер (Чендлер, 74), Роде, Костич – Дост
Боруссия М: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Вендт, 78) – Штробль, Нойхаус (Бенеш, 90) – Тюрам (Херрманн, 66), Хофманн, Плеа (Янчке, 90) – Эмболо (Штиндль, 78)
Предупреждения: Костич, Ндика, Силва, Ильзанкер, Кор – Эльведи.