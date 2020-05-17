"Быки" в очередной раз потеряли очки в матче чемпионата Германии.
Фото: twitter.com/scfreiburg
17 мая 2020, 01:12
Подопечные Юлиана Нагельсманна на своем поле не сумели обыграть Фрайбург и, более того, были ближе к поражению — лишь на 77-й минуте игры Лейпциг сумел отыграться.
В 27-м туре РБ Лейпциг отправится в гости к Майнцу, а Фрайбург примет бременский Вердер.
Обзор матча:
РБ Лейпциг — Фрайбург 1:1
Голы: Поульсен, 77 — Гульде, 34
РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле (Лукман, 46), Клостерманн, Хальстенберг — Лаймер — Адамс (Забитцер, 69), Кампль, Нкунку (Шик, 81), Анхелиньо — Вернер, Поульсен
Фрайбург: Шволов — Гульде, Линхарт, Хайнтц — Шмид (Шлоттербек, 90), Кох, Хёфлер, Гюнтер — Шаллаи (Хелер, 61), Грифо (Хаберер, 68) — Петерсен (Вальдшмидт, 68)
Предупреждение: Шаллаи.