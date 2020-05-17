Германия

"Быки" в очередной раз потеряли очки в матче чемпионата Германии.

Подопечные Юлиана Нагельсманна на своем поле не сумели обыграть Фрайбург и, более того, были ближе к поражению — лишь на 77-й минуте игры Лейпциг сумел отыграться.

В 27-м туре РБ Лейпциг отправится в гости к Майнцу, а Фрайбург примет бременский Вердер.

Обзор матча:

РБ Лейпциг — Фрайбург 1:1

Голы: Поульсен, 77 — Гульде, 34

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле (Лукман, 46), Клостерманн, Хальстенберг — Лаймер — Адамс (Забитцер, 69), Кампль, Нкунку (Шик, 81), Анхелиньо — Вернер, Поульсен

Фрайбург: Шволов — Гульде, Линхарт, Хайнтц — Шмид (Шлоттербек, 90), Кох, Хёфлер, Гюнтер — Шаллаи (Хелер, 61), Грифо (Хаберер, 68) — Петерсен (Вальдшмидт, 68)

Предупреждение: Шаллаи.