Германия

Букмекеры оценили шансы команд в поединке 26 тура чемпионата Германии.

Программу 26-го тура возобновленной Бундеслиги закроет матч между бременским Вердером и леверкузенским Байером.

Безусловным фаворитом матча являются "фармацевты", находящиеся в зоне еврокубков, в отличии от Вердера, который рискует понизиться в классе.

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На победу Байера коэффициент составляет 1,70, на ничью — 4,25, а если кто-то рискнет поставить на хозяев, то его ставка может увеличиться в 4,7 раз.

Матч Вердер — Байер состоится в понедельник, 18 мая, на стадионе Везерштадион в Бремене (начало в 21:30 по киевскому времени).