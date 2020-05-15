Германия

Football.ua рассказывает о нерешенных вопросов в чемпионате Германии.

Свершилось! Немцы, к счастью миллионов болельщиков, решились на крайне рискованный и, частично, неожиданный шаг, дав добро на возобновление внутренних турниров уже с 16-го мая. И это в то время, когда остальные топ-лиги рассматривают варианты не раньше середины июня. Будем надеяться, что никакой коронавирус или же иные обстоятельства не помешают доиграть оставшиеся поединки Бундеслиги до конца.

Пожалуй, больше упоминать злополучную болезнь не будем (без сомнений, надоело уже всем), а поговорим исключительно о футбольной составляющей тех девяти туров, которые осталось доиграть в Высшей лиге. Текущий сезон Бундеслиги получался особенно ударным — хватало интриги и на вершине, и в середине и на дне турнирной таблицы. Множество команд сражаются за чемпионство, еще больше — за еврокубки, да и безнадежных аутсайдеров все еще нет.

Серебряная салатница: есть четыре (пять?) претендентов

С самого старта сезона за вершину турнирной таблицы боролись четыре коллектива — Бавария, Лейпциг, Боруссия Д и, довольно неожиданно, Гладбах. В первой части чемпионата самая интересная борьба шла между "быками" и "жеребцами", затем постепенно включились дортмундцы, ну а перед самым карантином вырваться вперед удалось Баварии, которая изначально несколько отстала от конкурентов, перестраиваясь под требования Ханси Флика после увольнения Нико Ковача.

К слову, в борьбе за золотые медали в последних турах появилась еще одна темная лошадка — Байер. Леверкузенцы в 2020 году лишь раз уступили и сыграли вничью в Бундеслиге, и теперь "фармацевты" отстают на восемь очков от вершины. Конечно, Байер далеко не фаворит, но списывать команду Боша со счетов не стоит.

И так, давайте вспомним, как же играли основные претенденты на победу в чемпионате, и кто же фаворит в этой гонке. Начнем с Баварии. За период карантина окончательно решился вопрос с главным тренером — Флик убедил руководство предоставить ему полноценный контракт. Не удивительно, ведь своими результатами он не уступает даже самому Гвардиоле. При Флике баварцы набрали невероятные 37 очков в стартовых 15 матчах Бундеслиги, что позволило команде вырваться на первое место, имея при этом гандикап над ближайшим конкурентом в четыре очка.

Естественно, даже и говорить не приходится о какой-либо форме игроков, так что в плане кондиций шансы равны у всех. Кадровые проблемы у мюнхенцев также незначительные — без Зюле уже команда выступает давно, а Толиссо и Коутиньо не играют столь ключевую роль. Так значит, Бавария фаворит? Да, учитывая четырехочковое преимущество. Да, учитывая то, что "красные" имеют отличный опыт, как удерживать такое преимущество. Но. У команды Флика сложный календарь — впереди выездные игры с Дортмундом и Байером, а также дома против Гладбаха. Дело в том, что Бавария довольно плохо в этом сезоне играет против команд из топ-5 — лишь пять очков в пяти играх.

Боруссия Д, которая остается ближайшим преследователем мюнхенцев, играет по ходу первенства куда веселее. "Шмели" более удачно расправляются с прямыми конкурентами, но вот потерять очки против условного Падерборна они также любят, умеют и практикуют. С другой стороны, в 2020 году Боруссия в чемпионате обидным образом проиграла лишь Байеру, добыв победу во всех остальных поединках. На карантин Дортмунд ушел командой, которую уже давно не видели болельщики — стабильной.

Сезон же для "шмелей" начнется не менее весело — Рурским дерби. Удачный старт против Шальке, который отчаянно сражается за место в Лиге Европы, даст команде серьезный толчок в дальнейшей чемпионской гонке, так как календарь у Боруссии не столь серьезный — конечно, если они вновь не начнут быть Робином Гудом, отбирая очки у "богатых" и отдавая "бедным".

Кроме того, у дортмундцев ситуация с травмированными несколько тяжелее, чем у конкурентов — в ближайших матчах команде не помогут Аксель Витсель, Марко Ройс, Нико Шульц, Дан-Аксель Загаду и Эмре Джан.

Лейпциг закончил первую половину сезона в статусе чемпиона, но вот после нового года команда Нагельсманна несколько сдала свои позиции, и теперь "быки" довольствуются третьим местом, отставая от Баварии на пять очков. А что же сейчас? А сейчас сделаем серьезный прогноз — именно Лейпциг можно считать основным конкурентом Баварии за серебряную салатницу, а не Боруссию Д.

Почему же? Причин несколько. Во-первых, у "быков" легчайший календарь. Фрайбург, Майнц, Герта, Кельн, Падерборн, Хоффенхайм, Фортуна — против этих команд Лейпциг сыграет в последующих турах после рестарта, и лишь в предпоследнем туре коллектив сразится против прямого конкурента — Дортмунда — да и то в родных стенах. Это большое преимущество, учитывая тот факт, что "быки" не склонны терять очки против команд, уровнем ниже. Избежание поединков с конкурентами, тем более на выезде — тоже плюс.

Дальше, ситуация с травмами. Их нет. "Красно-белые" подходят к грядущим матчам с пустым лазаретом. Даже капитан Вилли Орбан, который отсутствовал значительную часть сезона, наконец стал в строй. Кроме того, Лейпциг начал тренировки раньше других грандов, проводя занятия еще с самого начала апреля, в то время, как полноценная подготовка других команд началась меньше недели тому.

Боруссия М в этом спектакле, как и Байер, не выглядит фаворитом в гонке за первое место. Откровенно, они уже во многом прыгнули выше головы, учитывая обновленный состав и нового главного тренера. Вероятно, если удастся сохранить место в зоне Лиги чемпионов, то это вполне можно считать успехом. Тем не менее, теоретические шансы на победу в Бундеслиге есть, но условия будут несколько сложнее, чем у конкурентов.

В первую очередь, вопрос в календаре. "Жеребцам" предстоит сразится в очных встречах с Байером и Баварией, а также в достатке поединки с крепкими коллективами, такими как Айнтрахт и Вольфсбург. Списывать со счетов где-то сенсационный Гладбах не будем, но спрогнозируем итоговое четвертое место. Что довольно неплохо, учитывая конкурентов.

Лига Европы: место одно, а претендентов много

Предположим, что с первой пятеркой все понятно, ведь между пятым и шестым местом расстояние в 10 очков. Но вот за последнее еврокубковое место разворачивается столь же нешуточная борьба, как и за чемпионство. Сейчас это самое заветное место занимает Шальке, и это какое-то чудо, как они вообще сумели его сохранить. Ведь в 2020 году "кобальтовые" выиграли лишь одну игру в Бундеслиге, трижды проиграв и четырежды сыграв в ничью. Времени у "синих" переосмыслить происходящее было в достатке, и будет интересно посмотреть, удержатся ли они в зоне Лиги Европы.

А конкурентов у Шальке хоть отбавляй. Есть Вольфсбург, который отстает всего на одно очко. К слову, "волки" хорошо знакомы украинскому болельщику, ведь именно против них Шахтер сыграл свой последний еврокубковый матч (в котором "горняки" уверенно победили со счетом 2:1). Можно было бы предположить, что именно "зеленые" — это главные претенденты на итоговое шестое место, но есть одна проблема — календарь. Впереди грядут игры против всех грандов, кроме Лейпцига. А так, команда Гласнера играет довольно стабильно, не проигрывая в чемпионате с января.

Также на один балл отстает Фрайбург, который в первой половине сезона и вовсе гостевал время от времени на вершине турнирной таблицы. После неожиданного подъема и ожидаемого спада, "грифы" где-то обрели свою стабильность в виде середняка турнирной таблицы, и занять итоговое место в Лиге Европы можно расценивать как феноменальный успех.

Серьезным конкурентом остается Хоффенхайм. "Деревенские" давно бы уже заняли шестое место, если бы не начали всем подряд проигрывать домашние поединки. Тем не менее, до Шальке расстояние всего два очка, да и календарь, в принципе, не особо сложный по сравнению с конкурентами. Вероятно, Хоффе оценим как главных претендентов на шестую позицию. Есть еще Кельн, который недалек от этой плеяды команд, но удастся ли "козлам" прыгнуть выше головы, учитывая что они первую половину сезона пробыли в зоне вылета — вопрос открытый.

Вылететь нельзя остаться

Не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Трагедия Вердера — один из символов текущего сезона. В целом-то стабильная команда всю турнирную дистанцию страдала от катастрофического количества травм, как результат — всего 18 набранных очков за 24 сыгранных поединка. Предпоследнее место, которое сулит бременцам первый за 30 лет вылет во вторую Бундеслигу.

Рискнем предположить, что ненавистный всеми карантин пошел Вердеру на пользу. Ряд исполнителей залечили свои повреждения, да и в общем команда сумела перевести дух после столь неудачного забега. Как бы там ни было, хотя бы за зону переходных матчей побороться у "зеленых" шансы очень даже неплохие.

Пожалуй, меньше всего шансов сохранить прописку у Падерборна. Да, "черно-синие" играют вполне симпатично, и грандам нешуточную борьбу научились навязывать, только вот ресурса на всю дистанцию у команды очевидно не хватает. Со счетов их списывать не будем, но статус главного кандидата на вылет все-таки закрепим.

Если, к примеру, Майнцу, Аугсбургу и Герте до зоны прямого вылета вполне далеко, то вот Фортуна и будет конкурировать с другими аутсайдерами за выживание или хотя бы за матчи плей-офф. Дюссельдорфцы имеют преимущество в четыре очка, но у Вердера есть игра в запасе. Сделаем рискованный прогноз — именно Фортуна составит Падерборну кампанию, вылетев из Бундеслиги.

Таблица:



Антон Рыбаков, Football.ua