Германия

Вратарь останется в мюнхенском клубе до 2023 года.

Мануэль Нойер связал себя с Баварией до 2023 года, сообщил официальный сайт "красных".

"Бавария очень счастлива, что Мануэль продлил контракт до июня 2023. Это лучший голкипер мира и наш капитан", — заявил гендиректор Баварии Карл-Хайнц Румменигге.

Ранее стороны не могли сойтись в длительности соглашения. Нойеру на момент окончания нового контракта будет 37 лет.

В нынешнем сезоне Мануэль сыграл в 38 матчах за Баварию во всех турнирах, пропустив 38 мячей. В 16 поединках Нойер не пропускал.

Летом ряды Баварии пополнит конкурент для Мануэля – Александр Нюбель, контракт которого с Шальке истекает в конце сезона.