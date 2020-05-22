Германия

Карьера вингера могла пойти иным путем.

Крайний полузащитник Шальке Рабби Матондо заявил, что перед вступлением в академию Манчестер Сити, он мог оказаться в другом английском клубе.

"Сити интересовались за год до того, как я переехал из Кардиффа. После того, как мой отец и мой агент посмотрели на молодежную академию в Манчестере, они были настолько полны энтузиазма, что сказали мне, что я сойду с ума, если не воспользуюсь этой возможностью".

"Ливерпуль, Челси и Тоттенхэм также интересовались мной. То, как Сити продолжал пытаться меня убедить, в конце концов повлияло на мое решение", — сказал Матондо Goal.

Ранее сообщалось, что Матондо может вернуться на Туманный Альбион, так как Манчестер Юнайтед видит в нем альтернативу Санчо.