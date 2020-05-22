Германия

Подопечные Бруно Лаббадиа отправили сопернику четыре безответных мяча.

Герта добыла уверенную домашнюю победу в матче против Униона. На старте второго тайма Ведад Ибишевич открыл счет, а уже через минуту сделал ассист на Доди Лукебакио. Затем он помог отличиться еще и Матеусу Кунье. Точку в матче поставил Дедрик Боята – 4:0.

Благодаря этой победе Герта обошла Унион в турнирной таблице и поднялась на 10-е место. В следующем туре "старая дама" встретится с РБ Лейпциг 27-го мая, а Унион в тот же день примет Майнц.

Герта – Унион 4:0

Голы: Ибишевич, 51, Лукебакио, 52, Кунья, 61, Боята, 77.

Герта: Ярстайн – Пекарик, Боята, Торунарига, Платтенхардт – Груйич, Шельбред – Лукебакио (Дилросун, 76), Дарида, Кунья (Миттельштедт, 66) – Ибишевич (Пьонтек, 75).

Унион: Гикиевич – Хюбнер, Фридрих, Паренсен – Триммель, Премель, Андрих (Кроос, 72), Райхель (Рьерсон, 63) – Ингвартсен (Уджа, 57), Бюлтер (Малли, 63) – Андерссон (Польтер, 71).

Предупреждения: Лукебакио, Груйич – Паренсен.