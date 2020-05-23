Германия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать седьмого тура немецкой Бундеслиги между Вольфсбургом и дортмундской Боруссией.

Отсутствие повреждений у участников успешно проведенного дортмундской Боруссией "Рурского дерби" в прошлом туре против Шальке (4:0) позволило главному тренеру "шмелей" не вносить коррективы в стартовые одиннадцать футболистов перед не простым выездом Вольфсбург, где незадолго до начала карантина отпраздновал победу донецкий Шахтер (2:1).

"Волки", в свою очередь, хотя и добились успеха в игре против Аугсбурга неделю назад (2:1), однако не упустили возможность обновить свой состав за счет защитника Русильона и пары Гинчек – Вегхорст в нападении.

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Понграчич, Брукс, Русильон — Штеффен, Шлагер, Арнольд, Мехмеди — Гинчек, Вегхорст.

Запасные: Перван, Брекало, Клаус, Хорн, Мармуш, Кнохе, Тиссеран, Виктор, Юстван.

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканжи — Хакими, Дауд, Дилейни, Геррейру — Азар, Холанд, Брандт.

Запасные: Хитц, Санчо, Гетце, Балерди, Морей, Джан, Шмельцер, Рейна, Рашль.

Матч Вольфсбург — Боруссия Д начнется в 16:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.