Германия

Подопечные Петера Боса сломили сопротивление прямого конкурента (3:1) и ворвались в зону Лиги чемпионов.

В центральном матче 27-го тура Бундеслиги встречались ведущие борьбу за попадание в Лигу чемпионов Боруссия М и леверкузенский Байер. Обе команды показали, что успели набрать форму после карантина, но лучшая готовность была у гостей. "Фармацевты" завладели игровым и территориальным преимуществом сразу же после стартового свистка, забрав мяч под свой контроль. Демирбай мог забить быстрый гол после сольного прохода, но Зоммер справился с его ударом. Однако уже через две минуты голкиперу таки пришлось доставать мяч из сетки собственных ворот. Беллараби вывел Хаверца на ударную позицию, а Кай легко разобрался с Зоммером, забив очередной гол – 0:1.

После этого происходящее на поле не изменилось, Байер продолжал полностью контролировать ход игры. "Жеребята" долго не могли прийти в себя, к тому же потеряв Эмболо из-за травмы. Но со временем хозяева все же опомнились, забрав мяч себе. Однако это не приносило никаких дивидендов, а Градецки пребывал без серьезной работы. В одном из эпизодов гости едва не поймали соперника на контратаке, но Беллараби не смог нанести удар по воротам, потеряв мяч в простой ситуации.

Команды по очереди перехватывали друг у друга инициативу, но опасных моментов не создавали. Леверкузенцы были изобретательнее у чужих ворот, но до завершающего удара дело не доходило. Под конец первого тайма подопечные Марко Розе активизировались и могли забить благодаря неуверенной игре Градецки после дальнего удара Хоффмана, но вратарь успел исправиться, не позволив Бенсебаини добить мяч в ворота. Перед самим уходом на перерыв гости были очень близки ко второму голу, однако этого не произошло. Хаверц переиграл Зоммера, но мяч попал в перекладину, а затем Эльведи героически помешал Демирбаю добить его в ворота. Таким образом, счет остался прежним, так что команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе "фармацевтов".

Первые минуты второй половины встречи также прошли под диктовку гостей. Они активно пошли в атаку, намереваясь забить быстрый гол, но не сумели это сделать. "Жеребята" быстро перехватили инициативу, проведя несколько хороших атак, одна из которых завершилась взятием ворот соперника. На 52-й минуте Плеа забросил мяч на Тюрама, а Маркус в касание послал его в дальний угол — 1:1. Уже через две минуты Тюрам мог оформить дубль, но в этот раз Градецки спас свою команду. А уже через несколько минут Байер снова вышел вперед благодаря заработанному Беллараби пенальти. Хаверц подошел к мячу и не без проблем реализовал одиннадцатиметровый удар — 1:2.

Снова поведя в счете, подопечные Боса отдали мяч во владение сопернику, сосредоточившись на оборонительных действиях. Боруссия атаковала большими силами, что едва не привело к забитому голу. Тюрам эффектным пасом пяткой вывел Нойхауса на свидание с Градецки, но Флориану не удалось переиграть вратаря в ближнем бою. Затем гости на некоторое время перехватили инициативу, проведя несколько содержательных атак, но ни одна из них не завершилась опасным моментом. Он случился гораздо позже после сольного прохода Диаби с завершающим ударом по воротам. Зоммер с ним справился, но отбил мяч прямо на Демирбая, а тот снова не использовал свой шанс забить, пробив над перекладиной.

Через несколько минут у Бенеша была отличная возможность отличиться прямым ударом со штрафного, но его выстрелу немного не хватило точности. На 81-й минуте гости сделали громкую заявку на победу, забив в третий раз. Бендер выиграл позиционную борьбу после подачи Демирбая со штрафного и отправил мяч в сетку — 1:3. После этого подопечные Розе не сдались, предпринимая попытки вернуть интригу. У Плеа было сразу две хороших возможности забить, но нападающий упустил оба шанса отличиться.

До окончания встречи "жеребята" заработали еще несколько стандартов, но ни один из них ни к чему не привел. Как итог, "фармацевты" одержали комфортную победу над принципиальным соперником, попутно обойдя его и РБ Лейпциг в турнирной таблице. Байер теперь располагается на третьем месте, а "жеребята" — четвертые, но могут выпасть из зоны Лиги чемпионов уже в воскресенье в случае победы Лейпцига над Майнцем.

В 28-м туре Боруссия М отправится в гости к бременскому Вердеру, а Байер примет Вольфсбург.

Боруссия М — Байер 1:3

Голы: Тюрам, 52 — Хаверц, 7, 58 (с пенальти), С. Бендер, 81

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини — Нойхаус, Штробль (Бенеш, 76) — Хоффман, Эмболо (Штиндль, 12), Тюрам (Вендт, 78) — Плеа

Байер: Градецки — Вайзер, Тапсоба, Драгович (Баумгартлингер, 81), Синкгравен — Арангис, С. Бендер — Беллараби (Бейли, 66), Демирбай, Диаби — Хаверц

Предупреждения: Бенсебаини — Диаби