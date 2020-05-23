Германия

Коллектив Оливера Гласнера не оказал сопротивления соперникам, а в конце матча еще и остался в меньшинстве (0:2).

Немецкая Бундеслига только недавно вернулась ко своему нормальному течению сезона, а уже демонстрирует серьезные заявки на поднятие темпа борьбы. В завершающей стадии розыгрыша национального первенства в верхней части турнирной таблицы становится совсем уж тесно, поэтому набирать очки претендентам на чемпионский титул становится обязательной задачей. Именно таким виделся мотив поездки дортмундской Боруссии в гости к Вольфсбургу.

По стартовым поединкам после выхода команд из карантина было сложно оценить актуальное состояние команд. Уж слишком легко "шмелям" Люсьена Фавра удалось разобраться в наиболее значимом дерби страны с гельзенкирхенским Шальке, а вот "волки", в свою очередь, прогнозируемо сумели достичь максимального успеха в игре против кризисного Аугсбурга.

Однако лобовое столкновение "желто-черных" и "зелено-белых" на поле стадиона "Фольксваген Арена", где незадолго до карантина праздновал успех донецкий Шахтер, показало, что Вольфсбург находится не в должных кондициях для того, чтобы остановить дортмундцев. Повторить "успех" Шальке у коллектива Оливера Гласнера не вышло — "волки" не пошли на риск, выставив против соперников откатанный вариант расстановки игроков, что позволило не проиграть в центральной зоне, однако малое число моментов у чужих ворот сыграло злую шутку с хозяевами поля в середине каждого из таймов.

Сдержать скоростных соперников на флангах у Вольфсбурга получилось в полной мере за счет не менее быстрых собственных исполнителей, а вот построить качественный переход в атаку через центр поля Боруссии долго не удавалось — Бавария обязана взять этот момент себе на заметку. При этом, судьбу поединка "шмелям" удалось решить за счет все тех же быстрых выпадов.

В середине первого тайма Геррейру поразил пустые ворота после прострела с правого фланга от Торгана Азара, а за чуть больше десяти минут до конца встречи Хакими завершил контратаку, которую создал в центре поля Джейдон Санчо.

Если вынести за скобки моменты с забитыми мячами, то отчетную встречу можно было бы легко спутать с рядовым матчем нижней половины турнирной таблицы УПЛ. Благо, отсутствие зрителей на трибунах сказывалось на звуковом сопровождении явно не в лучшую сторону. Отсутствие поддержки сказалось на игроках Вольфсбурга в завершающей части встречи. Когда на ход неудачно складывавшегося для команды Гласнера поединка еще можно было повлиять, Феликс Клаус повелся на поводу у эмоций борьбы за мяч, в результате чего грубо сыграл на чужой половине поля против Аканжи. После помощи со стороны системы VAR главный арбитр Даниэль Зиберт показал прямую красную игроку "волков", что свело на нет даже призрачные шансы хозяев на очки.

В следующем туре дортмундскую Боруссию ожидает домашняя игра против мюнхенской Баварии, а Вольфсбургу предстоит в гостях сразиться против леверкузенского Байера.

Вольфсбург — Боруссия Д 0:2

Голы: Геррейру, 32, Хакими, 78

Вольфсбург: Кастеелс — Мбабу, Понграчич, Брукс, Руссийон (Клаус, 64) — Штеффен, Шлагер, Арнольд, Мехмеди (Жоао Виктор, 85) — Гинчек (Брекало, 64), Вегхорст.



Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Хуммельс (Джан, 46), Аканжи — Хакими, Дауд, Дилейни (Балерди, 83), Геррейру (Шмельцер, 83) — Азар (Рейна, 79), Холанд, Брандт (Санчо, 65).

Предупреждения: Гинчек, Брукс, Арнольд, Шлагер — Дилейни, Азар.

На 82-й минуте был удален Клаус (Вольфсбург) (грубое нарушение).