Германия

Немецкий специалист высказался о результативной победе над Айнтрахтом.

В 27-м туре немецкой Бундеслиги Бавария устроила голевую феерию с Айнтрахтом, забив в ворота соперника пять мячей (5:2). Главный тренер мюнхенского гранда Ханси Флик поделился эмоциями от столь результативного матча, а также высказался о предстоящем противостоянии с дортмундской Боруссией.

"Я очень доволен первым таймом. Мы доминировали. Особенно мне понравилось как Давид Алаба действовал на позиции центрального защитника, как он организовывал оборону — высочайший класс. Также хотелось бы отметить Томаса Мюллера, который очень грамотно использовал свободные зоны — он принял участие в нескольких голах".

"Первый тайм прошел именно так, как мы себе это представляли. После перерыва мы вышли и сразу сделали счет 3:0. Возможно, потом, внутренне мы уже решили, что игра сделана и, возможно, нам немного не хватило концентрации. Мы не очень хорошо действовали без мяча. Айнтрахт очень хорошо используют стандартные положения, и мы это знали. Мы в этом компоненте выглядели не очень хорошо".

"Мы должны сделать выводы. Во вторник мы надеемся на красивую игру. Независимо от результата она не станет решающей. У нас равная лига, все команды показывают привлекательный футбол", — приводит слова Флика официальный сайт Баварии.

Напомним, матч Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен состоится 26 мая в 19:30 по киевскому времени. Представляем вашему вниманию видео голов и обзор поединка Бавария — Айнтрахт.